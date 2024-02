Genova, l'arcivescovo Tasca: "Solo insieme possiamo affrontare le grandi sfide"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Credo che solo insieme sapremo affrontare e grandi sfide che la nostra città sta vivendo, sfide positive di crescita e di effervescenza, di sogni". È questo il messaggio che l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha portato stamani ad assessori, consiglieri comunali e dipendenti del Comune di Genova.

Ad accoglierlo, per il tradizionale saluto alla città, il sindaco Marco Bucci e il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba. "Non è soltanto l'insieme che fa la forza ma insieme denota anche l'attenzione - ha sottolineato Tasca -, il prendersi cura di tutti, e questo non possono farlo solo alcune persone, alcune realtà, alcune istituzioni, bisogna farlo insieme. È un grande invito a prendersi a cuore le donne e gli uomini di questa città".

Nel corso del suo saluto l'arcivescovo ha sottolineato l'attenzione al mondo del volontariato che è un grande pregio della città, ma ha anche rivolto il pensiero ad alcune criticità, come il lavoro povero e le fragilità psicologiche. Infine il tema della vicinanza alle comunità più piccole del territorio. "Una grande sfida è quella di essere vicini a quelle zone dove uomini e donne vivono, lavorano e hanno cura del territorio - ha concluso - è importante che non si sentano abbandonati e per noi, chiesa, questa è una grande sfida. Essere vicini e far sentire a quelle persone le vicinanza che una volta era assicurata dalla presenza di un parroco o di un sacerdote. Ora che siamo un po' in difficoltà sotto questo punto di vista è il momento di inventare e di trovare soluzioni per fare sì che queste persone non si sentano sole".

"La cooperazione tra amministrazione e diocesi è fondamentale per il benessere delle comunità locali", ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha ricevuto mons. Tasca stamani a palazzo Tursi. "Unendo le forze, è possibile pensare a programmi più efficaci per arrivare ad affrontare problematiche in modo più completo e strutturato. La diocesi è un importante interlocutore per l'amministrazione comunale ed è fondamentale continuare a lavorare insieme per la collettività, perseguendo il bene di Genova e dei genovesi, nel segno del reciproco aiuto e cooperazione. Questa tradizione dello scambio augurale - ha concluso Bucci - è un bel momento per rafforzare questa collaborazione. Partiamo da qui per un 2024 un pieno di sfide da affrontare e superare insieme". All'affollata cerimonia, ospitata nel salone di rappresentanza, sono intervenuti esponenti della giunta, consiglieri comunali insieme a dirigenti e dipendenti dell'Ente. Al termine monsignor Tasca si è intrattenuto a Palazzo Tursi per visitare la mostra 'Scripta manent. Le leggi razziali attraverso i documenti del consiglio comunale di Genova', allestita nel portico superiore e inaugurata in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria.