Genova: l'Arcivescovo Marco Tasca ospite al pranzo sociale degli Alpini

C’era anche Marco Tasca, Arcivescovo metropolita di Genova, al pranzo sociale degli Alpini del Gruppo ANA Genova Centro per la ricorrenza della Domenica delle Palme.

Come spiega il Capogruppo delle Penne Nere, Giuseppe Fusco, “nel giardino del Gruppo il nostro Cappellano, don Fulvio Ferrari, ha celebrato la Santa Messa, molto partecipata, a cui è seguito un rancio alpino, il cui ricavato è stato interamente destinato all'aiuto alimentare di bambini bisognosi. Ospite d’onore è stato il nostro Arcivescovo, Marco Tasca, sempre molto vicino agli Alpini e che ringraziamo fin d’ora per il costante conforto che ci riserva”. Resta, intanto, molto proficua sul territorio l’attività degli Alpini genovesi, che dopo la conferma come Presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini l’uscente Stefano Pansini, si stanno dando molto da fare per una iniziativa che sta molto a cuore alle Penne Nere: “Abbiamo un sogno nel cuore”, spiega Fusco: “che la città di Genova possa tornare ad ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini, nel 2026”.

Quest’anno l’adunata nazionale delle Penne Nere si terrà il prossimo maggio a Vicenza e, per quella del 2025, è già stata votata dal Consiglio Nazionale dell’ANA la città di Biella. E gli Alpini genovesi, come per altro le autorità regionali e cittadine che hanno in tal senso predisposto ordini del giorno già trasmessi ai vertici dell’ANA, sperano che “Genova nel 2026 possa tornare ad ospitare l’Adunata nazionale, dopo quella entusiasmante e coinvolgente del 2001”.