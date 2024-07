Genova Jeans Week, dall'1 al 6 ottobre la kermesse con Vecchioni testimonial

Sarà Roberto Vecchioni il testimonial della prima Genova Jeans Week, nuovo format legato a Genova Jeans e presentato questa mattina della sede dell'Agenzia delle Dogane, in via Rubattino. Uno spazio scelto non a caso perché l'atrio dell'edificio sarà il teatro di una delle iniziative della settimana, la mostra "The Jeans Backstage". Alla conferenza stampa hanno partecipato il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, il direttore Affari generali dell'Agenzia delle Dogane per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta Davide Aimer, la curatrice della Genova Jeans Week Anna Orlando e la presidente dell'Advisor Board di Genova Jeans Manuela Arata. La Genova Jeans Week avrà luogo dal 1 al 6 ottobre con 50 appuntamenti tra concerti, workshop, conferenze, mostre, installazioni artistiche e un festoso Jeans Party. "Il cantautore Roberto Vecchioni, autentica icona della musica italiana, ha accolto l'invito di essere ambasciatore e volto dell'evento - spiega Anna Orlando - non solo perché spesso indossa egli stesso capi in jeans ma perché di jeans si vestono i tanti giovani con i quali lui riesce a comunicare". Le ambientazioni saranno diffuse all'interno del centro storico sull'asse di via Pré -via Del Campo fino al Museo Diocesano. "La Genova Jeans Week sarà anche un'occasione di confronto tra imprese della filiera con tanti eventi che riguarderanno anche il mondo dell'artigianato, del tessile e della moda, un settore in cui anche Genova vuole ritagliarsi un ruolo", dice il vicesindaco Piciocchi. "Nel 2020 quando abbiamo avviato questa avventura nessuno sapeva che il jeans era nato a Genova, oggi tutti lo sanno e questo mi riempie di orgoglio", ha sottolineato Manuela Arata, l'ideatrice della manifestazione. Tra le novità anche l'inserimento del palazzo dell'Agenzia delle Dogane nel percorso Genova Jeans: l'edificio accoglierà aziende e imprenditori del settore della moda e del tessile che racconteranno con una mostra il dietro le quinte della produzione e in particolare i segreti della filiera sostenibile. Il programma dettagliato, che sarà lanciato nelle prossime settimane, avrà, tra gli eventi di punta, il Jeans Party in Darsena, sabato 5 ottobre: una serata di edutainment e musica sul tema del riciclo e del riuso dei materiali, in particolare i jeans, con la collaborazione di Humana People to People