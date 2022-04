Genova, Italia Viva va con Bucci e Dello Strologo attacca: "Incomprensibile"

di Edoardo Cozza

Il candidato sindaco di centrosinistra: "Chissà se i loro elettori accetteranno di schierarsi con l'estrema destra di Lega e Fratelli d'Italia"

In merito alla decisione di Italia Viva di sostenere il sindaco uscente Marco Bucci alle prossime elezioni comunali, il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo commenta: "Non entro nel merito della decisione di un partito nazionale che di fatto si ritira dalla gara nella città più importante tra quelle che vanno al voto, buttando lì qualche candidato in una lista civica".

Dello Strologo pone l'accento su una decisione che non vedrebbe il partito di Matteo Renzi così uniti nella scelta: "Inoltre mi risulta che la scelta sia tutt’altro che condivisa all’interno del partito. Ancora ieri, in commissione consigliare, Italia Viva ha svolto un ruolo di feroce opposizione nei confronti dell’amministrazione. E la cosa non mi stupisce, visto che la sigla e i suoi elettori sono nati e si riconoscono nel bacino del centrosinistra. È una decisione francamente incomprensibile - prosegue il candidato delle forze progressiste - e oltretutto molte delle motivazioni utilizzate per giustificare questa scelta e riferite alla nostra coalizione, non rispondono a verità. Piuttosto sembrano costruite per dare una parvenza di fondamento a qualcosa che non ne ha".

Infine, da Dello Strologo arriva un appunto sulla eterogeneità della coalizione che sostiene Bucci: "Vedremo se gli elettori di Italia Viva, che hanno sempre sostenuto sindaci e governi di centro sinistra, accetteranno di schierarsi con la destra estrema di Fratelli d’Italia e della Lega. Io penso di no e mi aspetto che preferiranno sostenere chi sta lavorando per le riforme, l’equità e l’innovazione”.