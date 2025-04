Genova: addio a Giuliano Pennisi, storico esponente del PSI e presidente della Fiera

Lutto nel mondo politico genovese. E' scomparso a 78 anni Giuliano Pennisi, avvocato civilista e protagonista della vita pubblica della città fin dagli anni Settanta. Aveva fatto carriera accademica, prima come ricercatore presso la Cattedra di Diritto del Lavoro e poi come professore incaricato di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova, dove si era laureato in giurisprudenza.

Titolare di un importante studio legale specializzato in diritto civile, commerciale e societario, Pennisi si era distinto anche in politica, come appassionato e competente militante del Partito Socialista.

Aveva assunto numerosi prestigiosi incarichi pubblici, tra cui la presidenza dell'Ente Fiera e della Columbus Leasing, sedendo inoltre in numerosi consigli di amministrazione, dalla Carige alla Salt fino alla Sviluppo Genova.

Così lo ricorda l'amico e compagno socialista Fabio Morchio: "Socialista da una vita, una lunga militanza di oltre mezzo secolo nel partito, una fraterna amicizia fatta di idee e battaglie comuni, di momenti lieti ma anche difficili. Anche nei peggiori momenti Giuliano non si è mai tirato indietro". Alberto Pandolfo, deputato Pd, scrive: "È profonda la commozione per la scomparsa di Giuliano Pennisi, perché per la nostra Genova è stato molto più che un brillante avvocato, che un fine politico, che un compagno, militante instancabile, del Partito socialista. Negli ultimi anni diceva che aveva spostato il suo studio legale di via Garibaldi, nei tavolini del bar proprio davanti a Palazzo Tursi, trasformando quell’angolo in un salotto. E in effetti era così. Entrando in Comune a Genova tutti i giorni negli ultimi 12 anni, ho avuto il privilegio, come tanti, di raccogliere ogni giorno stimoli sull’attualità e sulla politica, e in tutti i casi Giuliano regalava un consiglio ma soprattutto un sorriso. Grazie a un grande animatore, Giuliano Pennisi, sei stato questo per me, mancherai alla nostra città".

Alla famiglia le condoglianze dell'editore Massimiliano Monti e della direzione, redazione e amministrazione di Telenord.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.