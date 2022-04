Genova, Paita a Telenord: "Di Bucci apprezziamo il profilo civico e l'operato"

di Redazione

La parlamentare di Italia Viva parla del futuro della Liguria dall'evento sul tunnel in Val Fontanabuona e conferma di condividerne diversi obiettivi

Raffaella Paita, presidente commissione trasporti della Camera dei Deputati ha partecipato all'evento "Come si disegna la Liguria del futuro" e ha parlato a 360 dei futuri passi della Liguria.

Come si procede per la Liguria del futuro: “Con dei sì, anzi che dei no sulle infrastrutture. Perché i no non sono sostenibili in questo territorio. La Gronda è un dibattito del passato, si deve fare. Chi tentenna è fuori dal tempo. Il prossimo obiettivo è la Serravalle-Milano nuova".

La viabilità è un vecchio problema. Quando potremo avere una viabilità moderna in Liguria?

“Fra tanti anni, perché si è agito con troppa lentezza nel progettare cose nuove. Però mi do degli obiettivi di minima: si deve portare l’alta velocità passeggeri Genova-Piacenza in tempi rapidissimi possibilmente entro il 2023, chiudere il valico entro 2024 e poi dedicarci alla realizzazione della gronda e poi a questo obiettivo della nuova autostrada tra Genova e Milano”.

E su Marco Bucci: "Appoggio al candidato Bucci? Alcuni obiettivi che si è dato Bucci li condividiamo, altri meno. Il tratto civico che sta sottolineando è apprezzabile".