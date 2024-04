Genova: interventi per 5 milioni in Val Bisagno con fondi Pnrr

E' a buon punto il restyling di piazza Adriatico e sono in corso gli interventi sull'Acquedotto Storico. Chiusi i cantieri in via Lodi e tra Sant'Eusebio e Bavari ed è partita la riqualificazione dei terreni di via Terpi lato piazzale Bligny.

Il Comune di Genova fa il punto sulle cinque opere concluse o in corso nel territorio della Val Bisagno cui sono destinate risorse Pnrr per 5 milioni 320 mila euro. Gli interventi riguardano la sistemazione e pedonalizzazione di piazza Adriatico, l'acquedotto storico, il riassetto idrogeologico e il consolidamento della strada tra Sant'Eusebio e Bavari, via Montelungo-via Serino, nel bacino del torrente Bisagno (2° lotto); la messa in sicurezza del muro di contenimento di via Lodi; il riassetto idrogeologico del terreno di via Terpi, nella zona retrostante l'area dei Macelli.