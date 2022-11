Genova, infortuni sul lavoro: scoperte due irregolarità al giorno

Due irregolarità gravi in materia di sicurezza scoperte ogni giorno nei cantieri di Genova e provincia. Questo è il bilancio della procura a quasi un anno dal vademecum stilato dal gruppo Sanità e Lavoro, coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Pinto. La circolare, prima in Italia, era stata scritta dopo la morte di Davide D'Aprile, l'operaio precipitato da una impalcatura di un palazzo in ristrutturazione alla Foce a novembre 2021 e dopo il boom di cantieri per il super bonus. In particolare sono poco più di 500 le denunce di irregolarità arrivate in procura che hanno portato a circa 500 mila euro di sanzioni. Il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno. I controlli sono stati eseguiti dai carabinieri, polizia locale e ispettorato del lavoro. La Asl 3 e la Asl 4, dopo le segnalazioni, hanno contattato i direttori dei lavori intimando le prescrizioni a cui adeguarsi.

"La direttiva è stata monitorata - spiega l'aggiunto Francesco Pinto - e abbiamo rilevato che ha avuto efficacia nel prevenire situazioni pericolose dopo la ripresa dell'attività edilizia legata al bonus 110% che è avvenuta in maniera selvaggia trascurando la normativa essenziale. I nostri controlli hanno contenuto i gravi infortuni". Il vademecum prevede incontri formativi per individuare le situazioni a rischio e una scheda semplificata per riconoscere un cantiere in condizioni "al di sotto del minimo etico di sicurezza ovvero di gravi irregolarità ". I carabinieri e la polizia locale sono stati formati per le ispezioni e riscontrare le macro irregolarità coadiuvando gli ispettori del lavoro e delle Asl. Alle forze dell'ordine è stata fornita una scheda tecnica semplificata che indica gli standard di sicurezza e le modalità di comunicazione agli uffici competenti. A quel punto, l'ufficio di vigilanza pianificherà le ispezioni sul luogo di lavoro segnalato.