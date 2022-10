Genova, incontro su Ansaldo Energia "deludente" per Fim e Fiom. Attendista la Uilm

Questa mattina alle 11 le organizzazioni sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil sono state ricevute dal prefetto di Genova Renato Franceschelli per comunicazioni inerenti il futuro di Ansaldo Energia. Per Fim e Fiom "un incontro estremamente deludente: nessun accenno riguardo la situazione delle commesse, nessun impegno sulla futura ricapitalizzazione dell'azienda, solo una delibera di 36 milioni di euro rispetto ai 50 previsti nella vecchia ricapitalizzazione. In sostanza viene garantita la sopravvivenza dell'azienda senza alcun impegno sul futuro, neppure di carattere generico".

Più attendista la Uilm: "Nervi saldi in attesa di un interlocutore, perché cassa depositi e prestiti non è in grado di poter prendere decisioni senza un governo insediato - commenta Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria". "In assenza di un governo, non ci aspettavamo grandi cose - aggiunge - nonostante ciò abbiamo ricevuto alcune rassicurazioni che si traducono in 50 milioni per appianare debiti (36 milioni per la liquidità aziendale). Cassa depositi e prestiti non lascerà sola Ansaldo Energia perché è un asset strategico: ci è stato comunicato dal prefetto l'impegno sulla ricapitalizzazione nonappena ci sarà l'azionista di riferimento".

Domani intanto verso le ore 8.15 è prevista una nuova assemblea dei lavoratori presso la sede di Ansaldo Energia a Campi: verranno illustrati i contenuti dell'incontro e si decideranno nuove forme di lotta. Probabile lo sciopero e il corteo immediato per le vie della città, con forse maggiore tensione, dopo l'incontro di questa mattina, rispetto alla manifestazione dello scorso 21 settembre. La Uilm parteciperà all'assemblea indetta per i lavoratori: in quella sede lascerà libera scelta ai lavoratori di aderire o meno allo sciopero.