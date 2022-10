Genova, arriva la convocazione in prefettura per Ansaldo Energia, sospeso lo sciopero

E' arrivata la convocazione da parte della Prefettura per Ansaldo Energia. Gli scioperi di notte e di primo e secondo turno vengono dunque sospesi ma è mantenuta l'assemblea retribuita alle ore 8.15 davanti ai cancelli a Campi. Un'altra assemblea dei lavoratori è già stata indetta per mercoledì 12 per riferire l'esito del vertice in prefettura di domattina.

Nel mirino della Rsu c'è Cassa Depositi e Prestiti, colpevole di immobilismo secondo i rappresentanti di Fim cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil: "Dopo 70 giorni e un incontro ufficiale con il Prefetto di Genova nessuna risposta e nessun segnale concreto è arrivato da parte della CDP, il nostro azionista di maggioranza, Il nulla. La stessa CDP che sta preparando un’offerta miliardaria per TIM qui, a Genova, sta lasciando morire lentamente Ansaldo Energia. Non possiamo permetterlo. Difendiamo i nostri posti di lavoro e difendiamo la fabbrica simbolo della nostra città”.

La protesta e il corteo che domani si sarebbe nuovamente snodato lungo la città è stato per adesso sconsgiurato, in attesa dell'esito del vertice di domattina.

"Bene la convocazione in Prefettura dei sindacati di Ansaldo Energia - commenta su Twitter il presidente della Regione Giovanni Toti - Sono in contatto con il prefetto Franceschelli, che ringrazio per l’impegno. Il prossimo Governo dovrà occuparsi del futuro di un’azienda fondamentale per il Paese,anche per lo sviluppo dell’energia nucleare".