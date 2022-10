Genova, iniziata l'assemblea in Ansaldo Energia, alle 11 vertice in prefettura

Iniziata l'assemblea in Ansaldo Energia, all'interno dei cancelli dell'azienda nella sede di Campi a Genova.



"Il prefetto si è impegnato per avere risposte da Cdp, azionista maggioranza, e Governo. La ricapitalizzazione è la priorità: al nuovo governo chiedere un tavolo per avere garanzie e fare sistema intorno ad Ansaldo, ripartendo dalle commesse che sono state bloccate anche per responsabilità dello stesso Governo".



Alle 11 una delegazione di sindacalisti ed Rsu si recherà un prefettura per l'incontro stabilito e comunicato ieri alle 18.



"Se le risposte che otterremo oggi non saranno sufficienti siamo pronti a indire un nuovo sciopero" scandiscono ai microfoni i rappresentanti dei lavoratori.



Intanto sono stati sospesi gli scioperi previsti per oggi. Un'altra assemblea dei lavoratori è già stata indetta per mercoledì 12 per riferire l'esito del vertice in prefettura di questa mattina.