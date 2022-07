Genova, incidenti stradali a Prà e Multedo: gravi due motociclisti

di Redazione

Gravissimo un ragazzo minorenne che nel primo pomeriggio si è scontrato con un furgone in via Multedo

Due incidenti stradali questo pomeriggio a Genova. In entrambi i casi ad avere la peggio sono stati due motociclisti.

Il primo in via Ronchi, a Multedo dove si sono scontrati una moto e un furgone. Il conducente del mezzo a due ruote, minorenne, è stato intubato e portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

L'altro incidente è accaduto in via Pra’. Per cause ancora da accertare una moto si è scontrata con una vettura. Il conducente del mezzo a due ruote è stato portato all'ospedale in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.