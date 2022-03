Genova, incendio su una petroliera. Un ferito

di Redazione

Il pannello della sala macchine improvvisamente è andato a fuoco. L'operaio si è ustionato una mano ed è stato immediatamente portato al centro grandi ustionati

Fiamme nella notte in una petroliera ormeggiata al Porto Petroli di Multedo. Il pannello della sala macchine improvvisamente è andato a fuoco e a pagarne le conseguenze è stato l'operaio che si trovava nelle vicinanze. L'uomo si è ustionato una mano ed è stato immediatamente portato al centro grandi ustionati di Sampierdarena.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che oltre a spegnere l'incendio hanno proveduto a mettere in sicurezza la sala macchine. Sono in corso accertamenti per stabilire cosa abbia scatenato le fiamme.