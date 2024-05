Genova: incendio nel centro di Nervi, fiamme e fumo in via Oberdan (IL VIDEO)

Paura a Genova Nervi nel tardo pomeriggio. Un incendio è divampato in un appartamento al pianterreno di una palazzina di via Oberdan, nei pressi della filiale del Banco di Chiavari. Fiamme e fumo, visibili anche a grande distanza, hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il fumo ha avvolto tutta la zona, come dimostra il video girato dai familiari del presidente del municipio Federico Bogliolo. "Per fortuna l'intervento dei vigili del fuoco - commenta lo stesso Bogliolo - ha evitato conseguenze peggiori".

I pompieri sono arrivati alla palazzina attraverso un viale privato per raggiungere il cuore dell’incendio. Durante le operazioni di spegnimento, un tratto di via Oberdan è stato completamente chiuso al traffico. Le fiamme sono partite dalla cucina di un appartamento, con una fiamma sfuggita al controllo della padrona di casa, che ha abbandonato l'abitazione per chiamare i soccorsi. Alcuni residenti sono stati assistiti per inalazione di fumo.