Genova, incendio in un appartamento di vico del Duca: tre persone evacuate

Una densa colonna di fumo è apparsa questo pomeriggio da un appartamento di vico del Duca, a Genova, nella zona della Maddalena, dove si è verificato un incendio.

Sul posto sono operativi i vigili del fuoco di Genova che stanno operando con diverse unità e l'autopompa. La strada è stata chiusa al transito. Sembra che non ci siano persone intossicate dal fumo.

Da quanto emerge, sembra che all'interno dell'appartamento andato in fiamme non ci fosse nessuno. Tre persone sono state evacuate dall'edificio, in cui erano in corso lavori per la facciata.

Oltre all'appartamento in cui è scoppiato l'incendio, le fiamme hanno interessato anche altri due abitazioni. Pare che il civico interessato sia il 26.

Chiusa al transito sia vico del Duca che via Garibaldi per permettere le operazioni di spegnimento.

A prendere fuoco è stata la casa dell'attore comico e regista Marcello Cesena, famoso per la gag 'Sensualità a corte' dove interpretava la parte di Jean Claude, resa celebre dalla trasmissione Mai dire gol.

L'appartamento è affittato ad altre persone. In un primo momento le fiamme sono state domate ma secondo quanto appreso è ripartito un focolaio. Il rogo si è propagato ad altri due appartamenti e al tetto. Ora l'edificio è vuoto. Indagini sono in corso per capire da dove siano partite le fiamme.