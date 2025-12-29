Genova, incendio al tetto di un capannone in via Merano, intervento dei Vigili del Fuoco: nessun ferito

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Merano, dove nella giornata odierna è divampato un incendio che ha interessato il tetto del capannone di una fabbrica di bici elettriche. Le operazioni di spegnimento sono state avviate tempestivamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.





Sul posto sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova, supportate dal carro per la riserva d’aria e da un’autoscala, mezzi indispensabili per operare in quota e garantire la sicurezza del personale durante le fasi più complesse dell’intervento.





L’incendio ha interessato esclusivamente la copertura dell’edificio e, grazie al rapido intervento delle squadre, è stato possibile evitare il coinvolgimento di altre strutture limitrofe. Non risultano persone ferite o intossicate, né evacuazioni di lavoratori o residenti.





Sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo per escludere la presenza di focolai residui, mentre restano da chiarire le cause del rogo. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche tecniche del caso.





Il presidente del Municipio Fabio Ceraudo raccomanda alla cittadinanza di evitare la zona nelle prossime ore e di utilizzare percorsi alternativi per non intralciare le operazioni di sicurezza.

