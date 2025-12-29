Genova, incendio al tetto di un capannone in via Merano, intervento dei Vigili del Fuoco: nessun ferito
di Redazione
Ceraudo, presidente municipio, raccomanda alla cittadinanza di evitare la zona fino a cessato allarme
Intervento dei Vigili del Fuoco in via Merano, dove nella giornata odierna è divampato un incendio che ha interessato il tetto del capannone di una fabbrica di bici elettriche. Le operazioni di spegnimento sono state avviate tempestivamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Sul posto sono impegnate due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Genova, supportate dal carro per la riserva d’aria e da un’autoscala, mezzi indispensabili per operare in quota e garantire la sicurezza del personale durante le fasi più complesse dell’intervento.
L’incendio ha interessato esclusivamente la copertura dell’edificio e, grazie al rapido intervento delle squadre, è stato possibile evitare il coinvolgimento di altre strutture limitrofe. Non risultano persone ferite o intossicate, né evacuazioni di lavoratori o residenti.
Sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo per escludere la presenza di focolai residui, mentre restano da chiarire le cause del rogo. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le verifiche tecniche del caso.
Il presidente del Municipio Fabio Ceraudo raccomanda alla cittadinanza di evitare la zona nelle prossime ore e di utilizzare percorsi alternativi per non intralciare le operazioni di sicurezza.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Recco, ripristinata l’illuminazione della passeggiata a mare dopo atti vandalici
29/12/2025
di Redazione
Genova, rapina in cioccolateria: Polizia Locale arresta il responsabile grazie alle telecamere
29/12/2025
di Redazione