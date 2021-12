Genova, inaugurato il Villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini a Cornigliano

di Marco Innocenti

La slitta con le renne, l'ufficio posta con la macchina per le letterine ma anche la casa di Babbo Natale e gli igloo con gli animali del polo nord

Il Villaggio di Babbo Natale apre le sue porte ma non siamo a Rovaniemi, in Lapponia, ma a Villa Bombrini a Cornigliano, dove grandi e piccini potranno godere dell'atmosfera del periodi più magico dell'anno immersi in una cornice d'eccezione, all'interno di una delle ville più belle di tutta Genova.

Oggi, sabato 4 dicembre, alle ore 16 l'inaugurazione ufficiale del villaggio, allestito dalla Pro Loco Cornigliano Ligure, con il contributo dell’assessorato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Società per Cornigliano, Consorzio Cornigliano 2020 e Consorzio Pro Loco Genova. Da quel momento, i genovesi potranno scoprire le attrazioni del villaggio: gli igloo con gli animali artici, la stalla con la slitta di Babbo Natale e le renne, l’ufficio postale con la macchina delle letterine, la casa di Babbo Natale con camera da letto e cucina. Cinque le casette tematiche delle associazioni che partecipano all'evento e che hanno organizzato incontri sui temi ambientali e laboratori per bambini su clima, raccolta differenziata, riciclo e sostenibilità.

Il Villaggio sarà aperto: domenica 5 (dalle 14 alle 19); mercoledì 8 dicembre (dalle 10 alle 19); sabato 11 e domenica 12 dalle 14 alle 19; sabato 18 e domenica 19 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; mercoledì 22 e giovedì 23 dalle 10 alle 19. Sono stati coinvolti anche circa 600 ragazzi degli istituti scolastici del quartiere di Cornigliano per cui è prevista un’apertura straordinaria anche per la mattinata di venerdì 17 dicembre.