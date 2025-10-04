Genova, inaugurato il Book Pride 2025: David Quammen apre la fiera del libro indipendente al Ducale

È ufficialmente iniziato a Genova il Book Pride 2025, la fiera nazionale dell’editoria indipendente, ospitata come da tradizione negli spazi di Palazzo Ducale fino a domenica 26 ottobre. A inaugurare la manifestazione, una lectio magistralis dello scrittore e divulgatore scientifico statunitense David Quammen, autore del bestseller Spillover, che ha riflettuto sul pensiero evoluzionistico partendo dalla biografia di Charles Darwin.

Oltre cento editori e numerosi autori di rilievo nazionale e internazionale partecipano a questa tre giorni ricca di incontri, dibattiti, reading e laboratori.

"Sono estremamente orgogliosa di dare il benvenuto a tutti i partecipanti a questo appuntamento diventato negli anni un momento imprescindibile della programmazione culturale di Palazzo Ducale", ha dichiarato Sara Armella, presidente della Fondazione per la Cultura, che ha sottolineato come Book Pride sia ormai un punto fermo del panorama culturale nazionale, tanto da entrare nei progetti del Salone del Libro di Torino.

Durante l’apertura, Armella ha anche annunciato “Il libro della settimana”, un nuovo progetto permanente: "Palazzo Ducale sarà la casa del libro. Ogni settimana autori e editori potranno presentare qui le loro opere. Un’iniziativa di libertà a cui tengo molto: il libro è simbolo di emancipazione, e la cultura lo strumento più potente per rendere le persone davvero libere".

