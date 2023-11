Genova, inaugurata una nuova cucina da campo per le emergenze della Protezione Civile: progetto della Fondazione "Una mano per gli altri"

E' stata inaugurata a Genova, al Comitato regionale Anpas in Via Pacinotti 52R , una nuova cucina da campo per le emergenze di protezione civile, progetto realizzato grazie alla donazione della Fondazione "Una mano per gli altri". Il progetto è nato qualche anno fa in occasione dell'impegno di Protezione Civile per il Ponte Morandi.

Questa struttura permetterà, in caso di necessità, di portare l’aiuto dei volontari alle persone che ne avranno bisogno in maniera diretta e con tempistiche più efficienti, rendendo la Protezione Civile di fatto logisticamente autonoma già dalle primissime fasi di una potenziale emergenza.

Presenti all'inaugurazione, oltre ai rappresentanti della Fondazione Una Mano per gli Altri (unamanoperglialtri.it), il responsabile nazionale protezione civile Anpas Alessandro Benini, Monsignore Andrea Parodi - Vicario episcopale per gli Affari Economici e per il Servizio della Carità della Diocesi di Genova e il vicepresidente del consiglio regionale Armando Sanna.

Al termine dell’evento è stato offerto a tutti un piatto “celebrativo” di trofie al pesto cucinate nella nuova struttura mobile, messa immediatamente in funzione a scopo dimostrativo.