Genova, in Valpocevera e Valle Scrivia nuovo Polo per la salute mentale

Presentati oggi a Bolzaneto il nuovo Centro Diurno “La Campanella” e gli spazi completamente rinnovati e ampliati del Centro di Salute Mentale Asl3 del Distretto 10. I due servizi, ubicati all’interno dell’ex ospedale Pastorino, completano e arricchiscono l’offerta territoriale Asl3 sulla Salute mentale dedicata all’utenza di Valpocevera e Valle Scrivia

“Questa nuova struttura – commentano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola -, già attiva da luglio e pienamente operativa, rappresenta un punto di riferimento importante per il ponente genovese, della Val Polcevera e della Valle Scrivia. Un polo dedicato alla salute mentale moderno, che conferma la sua duplice funzione di centro di salute mentale e centro diurno ma in una sede ampia e funzionale, situata in un contesto cittadino ma comunque immerso nel verde. Questa zona, grazie alla nuova Casa di comunità che sta sorgendo a pochi passi, diventerà un polo sanitario capace di dare risposte a una vasta area della città, inserendosi nell’ampio percorso di riforma territoriale della sanità ligure, pensata per essere sempre più vicina alle esigenze dei cittadini”.

La struttura, attiva dal 6 luglio, si inserisce nell’ambito di un contesto territoriale di servizi più ampio dove sono già presenti tre Caup (Comunità alloggio utenza psichiatrica), due Ambulatori - uno a Rivarolo e uno a Busalla –, la Comunità terapeutica di Murta e il reparto di Psichiatria SPDC presso l’ospedale Villa Scassi .

“Si tratta – spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 – di una proposta molto importante e differenziata che va a intercettare in maniera capillare la domanda di salute di Valpolcevera e Valle Scrivia. In particolare sull’ex ospedale Pastorino abbiamo puntato a un ampliamento dell’offerta con l’attivazione di un Centro Diurno ex novo oltre a un potenziamento del Centro di Salute Mentale, il tutto in locali completamente rinnovati e comunicanti tra loro. Un blocco di servizi e attività complementari e a supporto della Casa della Comunità che sorgerà a pochi passi da qui. L’obiettivo è quello di rispondere in modo integrato ai bisogni dei nostri cittadini, mettendo al centro la persona e le sue fragilità”.

Nel 2022 il Distretto sociosanitario 10 Asl3 ha preso in carico circa 1.900 pazienti e sono state 19.000 le prestazioni erogate di cui 1.700 al domicilio.

“Il Centro di Salute Mentale – dichiara il Direttore della Salute Mentale Distretto 10 Dott. Rocco Luigi Picci - si è spostato dal secondo al terzo piano della struttura e conserva pienamente il suo ruolo centrale nell’elaborazione dei progetti terapeutici per le persone con disturbi psichici che vi afferiscono. Adiacente ad esso ha trovato la sua naturale collocazione il Centro Diurno “La Campanella”, una struttura semiresidenziale per coloro a cui la malattia mentale ha in qualche modo intaccato abilità e capacità relazionali. Tra i fiori all’occhiello del nuovo polo è proprio la centralità, oltre all’aspetto clinico, della dimensione della relazioni che permea tutte le attività e rappresenta un fondamentale fattore di contrasto della regressione e dell'isolamento del paziente psichiatrico”.

Il nuovo Centro Diurno, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, può accogliere fino a 20 pazienti inviati dal Centro di Salute Mentale con un specifico progetto terapeutico-riabilitativo. All’interno vi opera un'équipe multidisciplinare che vede coinvolti specialisti psichiatri e psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica ed educatori professionali, infermieri e OSS, assistenti sociali e volontari. Dotato di spazi ampi e polifunzionali, circondato da un esteso giardino curato dagli utenti del servizio insieme ai volontari della Gigi Ghirotti, i nuovi spazi del Centro diurno permetteranno lo svolgimento all’interno di una serie di attività, che vanno dal livello ludico-ricreativo ad attività terapeutico-riabilitative strutturate (gruppi lettura, musicoterapia, arteterapia), fino a interventi più specifici finalizzati all’acquisizione di migliori capacità di controllo emozionale e maggiore flessibilità cognitiva e comportamentale da parte di giovani pazienti con gravi disturbi della personalità. Di particolare rilevanza infine gli interventi psicoeducazionali e di supporto rivolti alle famiglie. La struttura, fortemente radicata nella comunità territoriale, ha avviato già da tempo collaborazioni e progetti con associazioni locali quali “Meglio Insieme”, partner di Asl3 per attività socioriabilitative.

Presso l’ex ospedale Pastorino sono presenti inoltre il servizio di Neuropsichiatria e dell’Adolescenza Asl3, l’Hospice Gigi Ghirotti e una sede del 118.

Con l'occasione della visita al nuovo polo Asl3 di Salute mentale è stato effettuato anche un sopralluogo al cantiere della Casa della Comunità, presso l'ex edificio Trucco, per un aggiornamento sullo stato di avanzamento lavori che come previsto si concluderanno nel 2024.

I SERVIZI del NUOVO POLO

CENTRO SALUTE MENTALE

Estensione: 425mq

Composizione nuovo Centro Salute Mentale

- Accettazione;

- N. 9 studi medici;

- N. 1 locale per visite mediche;

- Locale per attività diagnostiche e terapeutiche;

- N.1 locale riunioni;

CENTRO DIURNO LA CAMPANELLA

Estensione: 345mq.

Composizione nuovo Centro Diurno La Campanella:

- N. 2 locali per colloqui e consultazioni psicologico/psichiatriche;

- N. 2 locali per attività di gruppo;

- atrio per attività ricreative;

- Tisaneria;