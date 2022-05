Genova, in migliaia al corteo del Primo Maggio. "Contro il riarmo"

di Redazione

Il corteo ha sfilato nelle vie del centro con tante bandiere rosse e due bande musicali. Tra i tanti slogan molti a favore della pace e contro il riarmo

Quasi tremila persone hanno preso parte questa mattina al tradizionale appuntamento con il corteo del Primo Maggio per le vie di Genova.

I manifestanti sono partiti da piazza della Vittoria, hanno percorso via XX Settembre e via Roma per poi concludere la mattinata nel parco dell'Acquasola.

Il corteo che è stato organizzato da Lotta Comunista, ha sfilato nelle vie del centro con tante bandiere rosse e due bande musicali. Tra i tanti slogan molti a favore della pace e contro il riarmo. “Con i proletari ucraini e russi contro la guerra dell’imperialismo" una delle frasi più usate durante il corteo.