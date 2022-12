Genova, in consiglio comunale bagarre tra il presidente Cassibba e il capogruppo Pd D'Angelo

Un momento di tensione. Bagarre in consiglio comunale a Genova in apertura della seduta odierna, che doveva essere interamente dedicata al tema dei supermercati e che era stata appositamente chiesta dall'opposizione. C'è infatti stato uno scontro molto acceso tra il presidente del consiglio comunale, Carmelo Cassibba, e il capogruppo del Pd Simone D'Angelo.

Cassibba è stato a un passo dall'espellere il consigliere di minoranza, che lo aveva accusato di non essere un presidente super partes. Il botta e risposta ha avuto una escalation nei toni e nei modi, ed è iniziato con la richiesta dell'esponente Pd di affrontare durante la seduta anche altri temi non all'ordine del giorno, come quello dello svolgimento delle commissioni e quello dello stato di salute dell'azienda di trasporto urbano Amt, il cui presidente Luca Beltrami si è dimesso da poche ore.

Il presidente del consiglio comunale ha quindi chiesto a D'Angelo di presentare le sue scuse all'istituzione, per evitare di essere cacciato dall'aula, con il mea culpa che comunque non è arrivato dal membro dei dem, che ha rivendicato il diritto di partecipare rappresentando l'opposizione. Tuttavia, dopo l'intervento pacificatore di alcuni altri consiglieri e con il regolamento comunale alla mano, Cassibba ha deciso di trasformare l'espulsione in un semplice richiamo, una sorta di ammonizione, e ha chiesto scusa per aver trasceso. Intanto Ariel Dello Strologo, consigliere di Genova Civica, ha sottolineato come durante lo scontro il sindaco Marco Bucci abbia battuto le mani urlando: "Fuori! Fuori!", e di come quindi, anche il primo cittadino, comportandosi come un tribuno del popolo, avrebbe dovuto avere un richiamo. Calmate le acque, il consiglio comunale è poi ripreso regolarmente.