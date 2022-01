Genova, imbocca contromano uno scambio di carreggiata: scontro frontale con un tir

di Marco Innocenti

E' successo intorno alle 22 nella galleria Monte Sperone lungo la A12 fra Genova Est e Bolzaneto: l'uomo è in codice giallo al San Martino

E' uno di quei casi in cui vale il detto "poteva andare molto peggio". Ieri sera, infatti, poco dopo le 22, un uomo di 72 anni, a bordo della propria auto, ha imboccato contromano lo scambio di carreggiata presente in A12 fra Genova Est e Bolzaneto. All'altezza della galleria Monte Sperone, l'incidente con un tir che proveniva dalla direzione opposta, transitando sul lato corretto della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. L'anziano è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Martino e non sarebbe in pericolo di vita. Il tratto stradale è rimasto chiuso per un'ora in entrambe le direzioni.