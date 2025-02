Genova: il tenore Fabio Armiliato in "Recital Cantango" domenica 23 al Govi

Un incontro inaspettato tra due mondi lontani: l’Opera Lirica e il Tango. Il 23 febbraio alle 16 al Teatro Govi di Genova Bolzaneto, Fabio Armiliato, uno dei tenori più apprezzati sulla scena internazionale, di recente ospite di Gilberto Volpara e Franco Bampi a Scignoria, presenterà il suo "Recital Cantango" al Teatro Govi di Genova. Un progetto che nasce dalla passione per il tango e unisce il Belcanto italiano alla musica popolare argentina, attraverso la figura di due grandi miti: Tito Schipa e Carlos Gardel.

Progetto - "Recital Cantango" è un progetto musicale innovativo ideato dal tenore Fabio Armiliato (foto gentilmente concessa da Antoni Bernard), in collaborazione con il pianista e arrangiatore di tango Fabrizio Mocata (foto gentilmente concessa da Carlo Braschi). L’obiettivo è quello di mescolare l'eleganza e la raffinatezza dell'Opera Lirica con la passionalità e il ritmo del tango. Il recital sarà un viaggio attraverso il mondo della canzone del tango, unendo tradizione e innovazione.

Contenuti - Lo spettacolo non è solo una performance musicale, ma un contenitore di storia e cultura. Durante il recital, Armiliato e Mocata esploreranno gli avvenimenti storici e le personalità che hanno contribuito a dare forma e lustro al tango. Tra queste, spiccano due figure leggendarie: Tito Schipa, il celebre tenore italiano, e Carlos Gardel, il simbolo del tango argentino. La loro musica diventa il punto di partenza per raccontare come il tango abbia conquistato il mondo, partendo proprio dall’Italia e dall’Argentina.

Opera e Tango - L’unione tra il Belcanto italiano e la canzone del tango è il cuore di "Recital Cantango". Il tenore Fabio Armiliato, noto per la sua voce unica, il vasto registro acuto e l’abilità di interpretare i ruoli con grande carisma, guiderà il pubblico in un'esperienza che fonde due generi musicali apparentemente lontani ma uniti da una stessa passione per l’emozione. Con il supporto di Fabrizio Mocata al pianoforte, ogni pezzo del repertorio sarà un omaggio alla bellezza e alla potenza di queste due tradizioni musicali.

Fabio Armiliato - Figura di spicco nel panorama lirico internazionale, Fabio Armiliato è noto per le sue straordinarie doti vocali e interpretative. Il suo talento si estende ben oltre la tecnica, rendendolo un artista capace di entrare nei personaggi che interpreta con un’intensità drammatica che cattura il pubblico. Il recital al Teatro Govi sarà un'occasione per ascoltare una delle voci più potenti della lirica italiana, in un contesto musicale insolito e affascinante.

