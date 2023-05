Genova, il sindaco Bucci incontra l'ambasciatrice indiana: "Le aziende genovesi una risorsa per lo sviluppo portuale dell'India"

L'ambasciatrice indiana in Italia Neena Malhotra, sarà a Genova oggi e domani, due giornate ricche di appuntamenti per la diplomatica, che ha aperto la propria visita nel capoluogo con un incontro a Palazzo Tursi con il sindaco Marco Bucci, alcuni suoi assessori e i massimi dirigenti comunali nell'ambito della cultura e della tecnologia.

"Abbiamo ricevuto un caloroso benvenuto da parte di Genova, una città che ha una storia molta interessante. Durante l'incontro si è parlato di migliorare i rapporti come quello della condivisione tecnologica, e domani l'ambasciatrice visiterà l'IIT di Genova. Ma anche collaborazione per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture, specialmente portuale" - afferma Vas Shenoy, consulente dell'ambasciatrice che l'ha accompagnata nel proprio tour.

"Il governo indiano ha appena lanciato un programma che investirà una quantità notevole nello sviluppo della portualità indiana. Secondo l'ambasciatrice, le aziende genovesi esperte in questo campo possono costituire un grande aiuto all'India in questo settore. Ma anche in turismo e cultura"

"Da quanto vediamo esiste un nuovo sviluppo di Genova che può essere d'ispirazione per le città estere. Genova ha anche un'antica storia nel settore marittimo e in quello del commercio, anche con l'Oriente. Come ha detto il sindaco, non esiste solo il "muoversi sotto il mare" ma anche "sopra il mare", per esempio Msc sta cercando di ridurre i tempi di transito dai porti indiani a quello genovese a 19 giorni. Secondo me la collaborazione è già in atto ma si può migliorare"

Dopo l'incontro, a cui hanno partecipato anche gli assessori alla Mobilità Matteo Campora, al Marketing territoriale Francesca Corso, alle Politiche sociali Lorenza Rosso e allo Sviluppo economico Mario Mascia, l'ambasciatrice ha visitato le sale Paganiniane

Tra oggi e domani l'ambasciatrice farà visita all'Istituto Italiano di Tecnologia e quella in Camera di Commercio, ma avrà modo di visitare anche alcuni storici palazzi della città come Palazzo della Meridiana, Palazzo Pallavicini e Palazzo Spinola.