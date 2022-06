Genova, il sindaco Bucci in visita al Pride Village

di Edoardo Cozza

Nota dello staff del primo cittadino: "Sabato non potrà partecipare al Pride per il silenzio elettorale, ma l'ascolto e la comprensione non sono mai mancati"

