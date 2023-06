Genova, il sindaco Bucci a Madrid in visita al Senato di Spagna: "La nostra storia legata a doppio filo a quella spagnola"

Una delegazione della città di Genova, guidata dal sindaco Marco Bucci, ha visitato il Senato spagnolo, nel corso di una tre giorni dedicata alla città ligure organizzata a Madrid. Momento culminante di questa visita è stata una cerimonia incentrata sul Ritratto del Doge Federico De Franchi, che è conservato in una delle sale del Senato di Spagna e il cui soggetto è stato riconosciuto recentemente dalla storica dell'arte Anna Orlando, un lungo periodo di anonimato. Realizzato nel 1623 circa da un autore di identità ignota, il dipinto ritrae l'uomo che fu a capo della Repubblica aristocratica ligure nel biennio 1623-1625. "La storia di Genova è legata a doppio filo a quella della Spagna, in particolare dal 1528, quando Andrea Doria strinse con Carlo V d'Asburgo un vero e proprio gentlemen's agreement, costituendo la città ligure", ha sottolineato nel suo intervento in Senato il sindaco Bucci. "Non riesco a pensare a un'occasione migliore per questo incontro che la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno — ha affermato da parte sua la prima vicepresidente del Senato spagnolo e presidente del gruppo di amicizia con il Senato italiano Cristina Narbona Ruiz — il Senato ospita una moltitudine di opere d'arte tra cui molti ritratti e per quasi tutti conosciamo l'autore e il suo soggetto. Non era il caso di questo Doge di Genova. Grazie alla storica dell'arte Anna Orlando e al sostegno del sindaco Marco Bucci possiamo dare un nome al protagonista". "Atti come quello di oggi ci permettono, più che mai, sottolineare l'importanza della cultura come ponte tra i nostri Paesi", sono state invece le parole di Giuseppe Buccino Grimaldi, nuovo ambasciatore italiano in Spagna.