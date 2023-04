Genova, il Senatore Pirondini appoggia gli imprenditori edili: "Servono risposte, non ripicche nei confronti di altre forze politiche"

Anche il senatore del M5S, Luca Pirondini, è sceso in piazza a favore della manifestazione degli imprenditori edili.

"Da mesi ci raccontano di tutte le presunte truffe del Superbonus. L'agenzia delle entrate ha detto che di tutti i bonus edilizi solo il 3% è riconducibile a questo tipo di truffe. Oggi però non è penalizzato solo il Superbonus, perchè il governo ha bloccato l'accesso ai crediti di tutti i bonus edilizi. Per fare un esempio: chi deve ristruutturare la casa con una barriera architettonica per un componente della propria famiglia disabile, non lo potrà più fare utilizzando gli sgravi fiscali. Questo perchè il Governo ha bloccato tutto. C'è una confusione totale e si sta gestendo malissimo questa situazione, devono dare delle risposte. Le aziende che hanno i cassetti fiscali pieni di crediti non possono fallire perchè hanno un credito da parte dello Stato, il quale deve rendere monetizzabile questo credito. Non si può fare un dispetto ad altre forze politiche sulle spalle di 40 mila imprese italiane".

"Basti pensare che con queste misure c'era la promessa di arrivare a risparmiare anche 1000 euro in bolletta. Si deve guardare avanti con la transizione ecologica, però servono fatti concreti. Il Superbonus è stata la misura più importante degli ultimi 30 anni da questo punto di vista, tra l'altro allo Stato non è costata niente e anzi, ci ha guadagnato. Il PIL è cresciuto nel '21 e nel '22 grazie al Superbonus edilizio: ora stanno creando solamente un danno alle nostre imprese e devono porre rimedio perchè alcune di queste non ce la fanno più".