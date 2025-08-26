Genova, il ristorante San Giorgio incluso nella guida Wine Spectator

Il ristorante stellato San Giorgio di Genova è stato incluso nella prestigiosa e autorevole guida-rivista Wine Spectator.

"Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento, che testimonia il nostro impegno nella selezione di vini di alta qualità e nella creazione di un’esperienza gastronomica unica per i nostri ospiti. Questo traguardo ci motiva a continuare a migliorare e a offrire sempre il meglio ai nostri clienti. Grazie, #winespectator per il vostro supporto e per averci dato l’opportunità di brillare nel mondo dell’enogastronomia", commenta il titolare Danilo Scala.









