Genova, il Questore D'Anna saluta dopo oltre due anni: "Nel 2023 emessi 150 ammonimenti per violenza domestica e stalking"

Andrà in pensione dopo 39 anni di attività Orazio D'Anna, che dal primo di marzo non sarà piu' il Questore di Genova, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni. Una carriera, quella di D'Anna, iniziata a Milano dove tornerà ad abitare: dal 2011 è stato Questore in città come Chieti, Ferrara, Livorno, L'Aquila e Bolzano.

L'ultima esperienza proprio a Genova dove le tematiche affrontate vanno dal contrasto alla criminalità organizzata allo spaccio droga, ai provvedimenti per casi di staliking e violenza domestica all'emissione dei daspo urbani e sportivi, fino ai disagi rilevati per il rilascio dei passaporti.

La devianza minorile e le dipendenze da droga non si risolvono "solo con la repressione" ma "capendo i motivi del disagio dei ragazzi, anche con antropologi" e con "l'aiuto di scuole, famiglie e associazioni"- ha detto D'Anna nell'incontro di saluto con la stampa.

"Per fortuna qui - il bilancio del questore uscente - non ci troviamo di fronte a baby gang ma a raggruppamenti di giovani che non hanno ideali di riferimento. E per questo poi prendono strade che non dovrebbero prendere. L'attenzione dovrà comunque essere forte ed efficace. Così come per quanto riguarda le droga: bisogna partire dal perché c'è la richiesta. In questo caso bisogna riprendere a parlare con i ragazzi e fare capire gli effetti nefasti che le droga hanno su di loro".

A preoccupare il numero di reati contro le donne. Nel 2023 sono stati 150 gli ammonimenti del questore nei confronti di uomini che maltrattano o di stalker, centinaia gli allontanamenti da casa. E poi, sono stati oltre 100 i Daspo sportivi, e quelli urbani di divieto di avvicinamento a bar e discoteche. "Attenzione particolare - conclude D'Anna - alla criminalità organizzata, viste anche le importanti opere pubbliche che sono in cantiere. Abbiamo fatto numerosi protocolli di legalità e ne verranno fatti altri per garantire la legalità"

Successore di D'Anna dal primo di marzo sarà Silvia Burdese, che in passato ha diretto le Questure di Modena e della Spezia