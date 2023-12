Genova, il Presidente Toti visita la comunità di Sant'Egidio: "Organizzazione straordinaria, impegnata ogni giorno per chi ha più bisogno"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Visita del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e della Coordinatrice delle Politiche culturali Jessica Nicolini alla Comunità di Sant’Egidio, in piazza dell’Annunziata a Genova, accompagnati dal responsabile della Comunità in Liguria Andrea Chiappori. Il 25 dicembre, nel giorno di Natale, la Comunità servirà in chiesa il pranzo a migliaia di persone bisognose, in aggiunta ai tanti pranzi natalizi che in questi giorni vengono allestiti in tutta la città grazie all’aiuto dei volontari.

“È un momento di straordinaria solidarietà della nostra città – ha osservato il presidente Toti - per un’organizzazione che ogni giorno offre moltissimo alle persone in maggiore difficoltà del nostro tessuto sociale. Vedere qui tanti giovani e tante persone impegnate come volontari per regalare un sorriso a chi ha più bisogno in momento di particolare sensibilità, con una serie di attività che vanno dal pranzo di Natale ai regali personalizzati, credo debba risvegliare in tutti noi la necessità di fare qualcosa per le persone in maggiore difficoltà e anche nelle Istituzioni come la Regione l’impegno a trovare ogni modo possibile per dare un sostegno a chi della sussidiarietà ha fatto un’organizzazione straordinaria, sostituendosi talvolta alle Istituzioni pubbliche quando queste non riescono a soddisfare tutti i bisogni dei cittadini”.