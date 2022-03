Genova, il premio Lunezia approda al Carlo Felice

di Redazione

Venerdì nell'Auditorium Montale "i salotti musical letterari, il grande jazz per un tributo a Lucio Battisti". La soddisfazione dell'assessore Cavo e del patron De Martino

Debutta a Genova il premio Lunezia, il riconoscimento per il valore letterario-musicale delle canzoni italiane.

L'appuntamento, con il sostegno e il patrocinio di Regione Liguria, è fissato per venerdì all'Auditorium Montale del Teatro "Carlo Felice" con "I salotti musical letterari, il grande jazz per un tributo a Lucio Battisti".

Un tributo che si sposa con la natura culturale del Lunezia e che vedrà la performance di Peppe Servillo (voce), con le eccellenze del jazz Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Furio Di Castri (contrabbasso), Alessandro Gwis (pianoforte) e Mattia Barbieri (batteria).

Nella partecipazione musical-letteraria anche Loredana D'Anghera (voce), Daniele Gorgone (piano) e Max Manfredi (voce). Sarà ospite Gianni Dall'Aglio, storico batterista di Lucio Battisti.

Oltre al patron Stefano De Martino la serata vedrà la conduzione del critico e volto televisivo Dario Salvatori. Le analisi letterarie e i paralleli con i poeti tradizionali saranno a cura dell'attore Riccardo Monopoli.

"Questa serata suggella un legame artistico tra il Lunezia e Genova già evidente nelle origini quando, nel 1996 Fernanda Pivano e Fabrizio De André, tennero a battesimo il premio", sottolinea l'assessore alla Cultura e allo Spettacolo Ilaria Cavo.

"Dopo 27 anni un appuntamento al centro della mia Liguria" ha commentato il patron e ideatore del premio Stefano De Martino.