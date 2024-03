Genova, il portale femminista 'The Period' critica Confartigianato, Comune e Regione citando Zerocalcare: "S'annamo a pija er gelato?"

Confartigianato Liguria e l'assessorato regionale alle Pari Opportunità, insieme al Comune di Genova, hanno lanciato una curiosa iniziativa, con tre gelaterie del capoluogo, per celebrare l'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne: tre particolari gusti per "associare alla figura della donna il concetto di meraviglia".

Ma il gelato non è andato giù al portale femminista 'The Period', che citando Zerocalcare e il suo fumetto/cartoon 'Strappare lungo i bordi', in cui il personaggio Secco ripropone spesso la battuta "S'annamo a pija er gelato?" per tagliar corto i discorsi più o meni seri degli altri protagonisti.