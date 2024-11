Consiglio regionale, Bucci: "Le priorità sono sanità, infrastrutture e lavoro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ho detto a tutti che vogliamo avere un consiglio propositivo, senza distinzioni, che sono giuste le diversità fanno valore. Vogliamo andare, le decisioni non sono un diritto sono un dovere. Abbiamo il diritto di decidere per i cittadini" così Marco Bucci al termine della prima seduta del consiglio regionale della 12esima legislatura. Una seduta iniziata subito con le polemiche del neo presidente per il ritardo dell'opposizione, un ritardo che in un secondo momento è stato giustificato per i problemi infrastrutturali che continuano a interessare la regione, l'autostrada è rimasta bloccata. Tuttavia Bucci non ha voluto sentire ragioni: "Se si comincia alle 11 si comincia alle 11, forse qualcuno era abituato ad arrivare mezz'ora dopo prima, ma qui non funziona così. Lo sappiamo che le autostrade vanno sistemate e c'è stato un problema, ma alcuni che arrivavano da lontano sono arrivati puntuali quindi si può fare".

Per quanto riguardano le priorità invece da affrontare subito in consiglio regionale, il neo presidente dice: "Sanità, infrastrutture e lavoro. Da qui fino a natale ce ne occuperemo in prima linea. Dobbiamo riformare alcune cose importanti, tra poco saprete la nostra linea strategica per agire sulle liste d'attesa e non solo. Oggi pomeriggio faremo il decreto per la giunta e i consiglieri delegati. La giunta sarà operativa da prossima settimana però come sapete. All'opposizione chiedo di lavorare nell'interesse dei liguri, di non essere i signori del no ma quelli del sì, magari un sì diverso. Se giochiamo uno a fare il sì e l'altro il no è un gioco che alla fine ha poco senso".