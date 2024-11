Consiglio regionale, Sanna (Pd): "Un'opposizione costruttiva che porterà subito all'attenzione i temi più importanti"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra e di farlo con un ruolo importante come quello di capogruppo del Partito Democratico, e ringrazio il Gruppo PD per avermi affidato questo incarico. Come PD saremo all'opposizione e sarà un'opposizione severa, pressante e che non farà sconti a nessuno. Un'opposizione costruttiva che porterà subito all'attenzione i temi più importanti, al primo posto la sanità con il buco di bilancio che ci preoccupa, lavoreremo subito su questo e porteremo all'attenzione del consiglio ciò di cui hanno bisogno i liguri. Dopo il blocco che ha subito la Regione, la Liguria ora ha bisogno di ripartire al più presto. Il Partito Democratico c'è e sarà protagonista di questa legislatura, sempre al fianco dei cittadini.

In questa giornata, desidero augurare buon lavoro al mio successore alla vice presidenza del consiglio regionale Roberto Arboscello, il posto che ho ricoperto nella scorsa legislatura con grande passione è in buone mani". Così il capogruppo in consiglio regionale per il Pd Armando Sanna.