Regione, Natale (Pd): "Chiederemo il referendum se Bucci proporrà la legge per i sottosegretari"

Partito democratico pronto a chiedere le firme per il referendum, se il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, proporrà la legge di riforma dello Statuto per introdurre la nuova figura dei sottosegretari. Lo annuncia all'agenzia Dire il segretario e consigliere regionale del Partito democratico, Davide Natale. "Bucci dice che la prima legge che vuole portare in Consiglio è quella dei sottosegretari? Bene, siamo pronto a dare battaglia in aula e, se non sarà sufficiente, anche fuori- promette il dem- se Bucci avrà la faccia tosta di portare avanti questa legge, noi dovremo avere la forza di combatterla anche in mezzo ai cittadini e chiederemo di sottoporla a referendum, come ci consente lo Statuto della Regione".

L'iter amministrativo è ormai noto. Bucci da tempo ha annunciato di voler introdurre la figura dei sottosegretari regionali per allargare la squadra di governo. Per farlo serve una legge che vada a modificare lo Statuto che dovrà essere approvata per due volte, in meno di due mesi, dalla maggioranza dell'assemblea legislativa. Ma dopo il secondo voto, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'assemblea legislativa possono chiedere che il provvedimento venga sottoposto a referendum nei successivi sei mesi. Il Pd conta da solo nove consiglieri regionali, che basterebbero per la richiesta di consultazione popolare.