Genova,"Il Natale dipinto e scolpito" tra il Museo Diocesano e la Cattedrale

di Anna Li Vigni

La visita guidata al percorso natalizio tra le immagini dipinte del museo che per l'occasione ospita nuove opere a tema

Un percorso dedicato a raccontare la storia della nascita di Gesù rappresentata nei secoli dagli artisti, declinata per i fedeli che sostavano davanti alle opere collocate sugli altari, illustrata e arricchita per farla avvicinare il più possibile al quotidiano delle persone di ogni periodo storico.

Il tour è partito dal Chiostro dei Canonici ed ha interssato le sale del Museo Diocesano per poi far tappa nella Cattedrale di San Lorenzo per ammirare il presepe settecentesco di scuola napoletana e nel Battistero per scoprire una particolare rappresentazione della Sant'Anna Metterza di Luca Cambiaso.

La visita, durata circa un'ora e mezza, è poi culminata, attraverso una facile salita della scala a chiocciola della torre campanaria (in tutto 140 scalini) con l'affaccio suggestivo dalla Torre Nord della Cattedrale per scoprire Genova dall'alto con le luci e i colori del calr della sera che ha lasciato tutti i visitatori del gruyppo, tra cui molti genovesi, con il fiato sospeso!

La domenica di Santo Stefano per riappropriarsi della cultura e dell'arte della città di Genova "con gli occhi del turista" per una maggiore consapevolezza di quanto di prezioso e di storico è custodito ed è a portata di mano, basta scoprirlo!