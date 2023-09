Genova, il ministro Paolo Zangrillo: "Posto fisso nella Pubblica Amministrazione è un posto... figo: ecco il nostro slogan"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non dobbiamo dimenticare che la nostra capacità realizzativa del Pnrr ci pone una sfida importante, realizzare tutte le opere entro il 2026 significa fare quello che in Italia non è mai stato fatto". Lo afferma il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo alla tappa genovese del tour 'Facciamo semplice l'Italia. "L'obiettivo è realizzare i progetti che siano realizzabili nei tempi del Pnrr, che richiedono senso di urgenza, perché entro il 2026 i progetti devono essere realizzati", sottolinea il ministro. "Il Governo ha rivisto il programma confermando tutti i progetti che si considerano realizzabili entro il 2026 e spostando su altri fondi che hanno un respiro temporale più ampio i progetti che richiedono più tempo. - continua Zangrillo - Il Pnrr è un'opportunità irrinunciabile per il nostro Paese, noi dobbiamo fare in modo che questo programma sia fattibile e realizzabile".

"Quindi ciò che ha fatto il Governo non è negare l'impostazione di chi aveva concepito la prima versione del Pnrr, ma aggiornarlo in ragione del mutato contesto. - ribadisce il ministro - Quando è stata concepita la prima versione del Pnrr non avevamo l'inflazione a doppia cifra, non avevamo un aumento del costo delle materie prime del 30-40%".

Il Governo Meloni nei prossimi giorni lancerà una campagna sul "valore del posto figo, anziché il posto fisso, nella pubblica amministrazione". Lo annuncia il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo

"Partirà nei prossimi giorni uno spot, il Governo lo annuncerà con una conferenza stampa questa settimana, in tema di attrattività della pubblica amministrazione. - spiega il ministro - Metteremo in discussione la logica del posto fisso cercando di guardare al posto 'figo', cioè al posto dove il vero valore non sta nella stabilità del posto di lavoro".

"Il posto dove c'è la capacità di distinguere tra chi vivacchia e passa la giornata a guardare l'orologio per l'orario d'uscita e chi invece ha voglia di dimostrare di essere all'altezza delle sfide che il Paese ha davanti - ha detto Zangrillo -. Per carità la stabilità del posto di lavoro è importante, ma se vogliamo attrarre i giovani nella Pa, se noi vogliamo che i nostri ragazzi crescano e considerino tra le opportunità per costruire il loro percorso professionale anche la pubblica amministrazione non possiamo lasciargli solo la logica del posto fisso, ma il posto 'figo' che ti consente di crescere dal punto di vista delle responsabilità e di acquisire le competenze che servono".