Genova, il Futurismo in Liguria tra avanguardia e sperimentazione: ciclo di incontri a Palazzo della Meridiana

La mostra “Un altro Futurismo. L’avanguardia degli anni Venti e Trenta e il dialogo con la Liguria”, in corso fino al 12 luglio 2026 a Palazzo della Meridiana, prosegue il suo programma di approfondimenti con un ciclo di conferenze dedicate al rapporto tra Futurismo e territorio ligure.

Lunedì 11 maggio alle ore 18 si terrà l’incontro “Futurismo in Liguria. Un percorso anomalo e originale”, a cura dello storico dell’arte Matteo Fochessati, conservatore della Wolfsoniana. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e si inserisce negli eventi collaterali della mostra.

L’iniziativa esplora la diffusione del Futurismo in Liguria, evidenziandone il carattere frammentario ma ricco di sperimentazioni originali. Tra gli esempi citati figurano la ceramica di Albisola, la mostra di plastica murale al Palazzo Ducale di Genova nel 1934 e i mosaici futuristi della Spezia.

Secondo Fochessati, pur in un contesto disorganico rispetto ad altri centri italiani, la Liguria ha saputo esprimere soluzioni artistiche innovative, in linea con le principali direttive del movimento.

Il ciclo di incontri proseguirà il 21 maggio con la storica dell’arte Simona Bartolena, che approfondirà il cosiddetto “secondo Futurismo” tra aeropittura, design e arti applicate. Il 15 giugno è invece previsto un appuntamento in collaborazione con Galleria Campari, dedicato al rapporto tra Futurismo, comunicazione e impresa.

La mostra è articolata in sezioni tematiche che raccontano l’evoluzione del movimento, dall’aeropittura alle arti applicate fino alla diffusione sul territorio ligure, con Genova definita da Marinetti come “città futurista per eccellenza”.

Attraverso esposizioni, incontri e attività divulgative, Palazzo della Meridiana si conferma non solo spazio espositivo ma luogo di ricerca e confronto sulla cultura del Novecento e sulle sue eredità contemporanee.

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