Monesi diventa set: al via “Visioni fuori luogo – La Frana”, il cinema che unisce giovani e territorio

Sono iniziate a Monesi le riprese del lungometraggio “Visioni fuori luogo – La Frana”, un progetto che intreccia scuola, cultura e territorio, coinvolgendo direttamente gli studenti in un’esperienza creativa e formativa.

"Un’iniziativa di grande valore – sottolinea l’assessore all’Entroterra Alessandro Piana – che offre ai ragazzi l’opportunità di esprimersi attraverso il linguaggio cinematografico e, allo stesso tempo, di riscoprire e reinterpretare la storia e l’identità di un luogo simbolico come Monesi. Un territorio che si trasforma così da memoria a spazio di crescita e innovazione".

Protagonisti del progetto sono gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pieve di Teco–Pontedassio, affiancati dai loro insegnanti in un percorso che punta a sviluppare competenze artistiche e una maggiore consapevolezza del contesto locale.

"Un ringraziamento alla dirigente scolastica Serena Carelli per l’impegno e la visione – aggiunge Piana – e a tutti gli studenti e docenti che stanno partecipando con entusiasmo".

All’iniziativa partecipa anche Cristina Bolla, presidente della Liguria Film Commission, che ha sostenuto il progetto insieme a diversi sindaci del territorio, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni.

"Investire nei giovani e nella cultura – conclude Piana – significa costruire il futuro, valorizzando le nostre comunità".

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