Genova, il Ferraris diventa hub vaccinale: vaccinazioni durante le partite del 7 e 14 dicembre

Vaccinazioni in forte crescita e ricoveri in diminuzione: è questo il quadro tracciato dalla Regione Liguria per la stagione influenzale 2025, grazie alla strategia integrata messa in campo dalla Task Force influenza. Lo ha spiegato la regione oggi come il coordinamento tra territorio, ospedali e prevenzione stia già producendo risultati significativi.

Vaccinazioni – Dal 1° ottobre al 24 novembre sono state somministrate quasi 265 mila dosi di vaccino, oltre il doppio rispetto allo stesso periodo del 2024. La distribuzione varia dai 16.808 vaccini in Asl 1 fino ai 141.800 in Asl 3. Contestualmente, gli accessi in Pronto soccorso per influenza o polmonite sono scesi a 988, contro i 1.227 dell’anno precedente.

Strategia – La Task Force influenza riunisce professionisti del servizio sanitario regionale, medici di famiglia, pediatri, infettivologi e la farmaceutica regionale, con l’obiettivo di garantire prevenzione, monitoraggio costante e percorsi clinici omogenei. «Abbiamo adottato un modello efficace e uniforme», ha dichiarato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ricordando che “la gratuità del vaccino per tutti è un investimento per ridurre complicanze ed evitare pressione sui servizi sanitari”.

Farmaceutica – Per Barbara Rebesco, direttrice delle Politiche del Farmaco, il protocollo influenza «assicura criteri chiari per il monitoraggio delle coperture vaccinali, delle giacenze, dei posti letto e dell’uso degli antivirali». Un modello che, sottolinea, mette in rete territorio e ospedali garantendo uniformità su scala regionale.

Percorsi clinici – Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino, ricorda che «criteri condivisi per diagnosi e gestione dei casi significano cure migliori e meno complicanze». Il monitoraggio costante, aggiunge, aiuterà ad affrontare i picchi stagionali.

Iniziative – Prosegue la programmazione straordinaria delle vaccinazioni, con appuntamenti dedicati alle persone senza dimora e sessioni nei principali presidi cittadini. Inoltre, sono previste vaccinazioni anche allo stadio Ferraris di Genova, dove si vaccinerà il 7 e 14 dicembre in occasione di Sampdoria- Carrarese e Genoa-Inter”.

Potenziamento – In vista delle festività, la Regione prevede 135 posti letto aggiuntivi e l’attivazione degli “Influenza point”, ambulatori dedicati e studi medici che saranno operativi nei prossimi giorni.

