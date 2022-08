Genova, il Ferragosto in città: ciclisti e podisti in corso Italia, poca gente al mare

di Edoardo Cozza

Il tempo incerto non convince i genovesi ad affollare le spiagge, ma qualche bagnante si è tuffato comunque per un canonico bagno di metà agosto

Poca gente in spiaggia, qualche turista a passeggio e, a sorpresa, un po' di gente che si allena: il tempo incerto di Ferragosto regala un quadro di Corso Italia a Genova diverso da quello che si potrebbe prevedere.

Il cielo nuvoloso e il meteo decisamente variabile hanno frenato tanti di quelli che sarebbero voluti andare in spiaggia per un bagno: poca la gente tra sdraio e ombrelloni, ancora meno quelli che hanno deciso comunque di tuffarsi in mare. Più gente, invece, sicuramente tra bar e ristoranti degli stabilimenti balneari o nelle piscine degli stessi.

La nuova pista ciclabile è invece preda di chi ha scelto la bicicletta per un giro sulla passeggiata a mare di Corso Italia, ma anche di tanti podisti che si sono allenati anche all'ora di pranzo di un Ferragosto da trascorrere, evidentemente, in maniera alternativa.

Ad affiancarli, a passo più compassato, i turisti, soprattutto stranieri, che dopo aver visitato il centro storico si sono portati su Corso Italia per ammirare e respirare il mare di Genova.