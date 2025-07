Genova: il dj Linus in bici da Milano a Boccadasse per un pezzo di focaccia

"Non avevo niente da fare e sono venuto a Genova (in bici, da Milano) a mangiare la focaccia". Così il disc jockey Linus, voce notissima al popolo delle radio con qualche felice incursione in tv, ha annunciato via Instagram la sua pedalata in bicicletta modello gravel (rapporti più leggeri, gomme dal battistrada rinforzato per eventuali tratti di sterrato) dal capoluogo lombardo a Boccadasse, con tanto di foto sul mare di corso Italia.

Da Milano a Genova, secondo il percorso prescelto, sono circa 150/160 km: un tracciato in larga parte pianeggiante, con la sola asperità appenninica del Passo dei Giovi, in alternativa al Turchino: un itinerario che Linus ha svolto con la sua bici gravel senza preoccuparsi del tempo o della prestazione, ma in tutta tranquillità. Classe 1957, il disc jockey ha ancora una forma fisica invidiabile e quindi può ben vantarsi di un'impresa cicloturistica presumibilmente ricompensata da una bella slerfa di focaccia.

