Genova, il colonnello Francescon, già candidato con Bucci, capo del "Project Management". A Telenord dice: "Sfida difficile ma stimolante"

Il colonnello Gianfranco Francescon, 55enne nato a Genova, è stato assunto dal Comune del capoluogo ligure per ricoprire il ruolo di direttore di area del Project management office. Ha esordito nel giorno della presentazione del progetto Skymetro. Il suo incarico durerà fino al dicembre 2024, ma è prorogabile fino al 2026.

"Il Pnrr - dice il colonnello a Telenord - è una sfida difficile e impegnativa, non ho detto di no quando si è aperta questa possibilità di richiamo, ci si rimbocca le maniche con occhi al bene comune. Da quando ho avuto questa nomina, lo Skymetro è stato l'esordio pubblico, per la presentazione del progetto che cambierà la mobilità in val Bisagno. I progetti di cui mi occuperò sono importanti quanto interessanti: i quattro assi di mobilità, il prolungamento della metro, la funivia dei Forti e altri progetti di mobilità che il Sindaco mi indica come strategici".

"Fondamentalmente - conclude - non ci sono differenze tra la gestione militare e quella civile, nell'operatività concreta: quelli che vengono defioniti cronoprogrammi sono piani operativi che noi militari usiamo sempre, nel rispetto delle risorse e dei tempi".

Originario del quartiere di Bolzaneto, diplomato al Buonarroti, Francescon è poi entrato all'Accademia Militare di Modena, iniziando una carriera nell'esercito, arrivando, dal febbraio del 2015 al settembre del 2021, ad assumere l’incarico di Comandante Militare Territoriale dell’Esercito in Liguria. Ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche, per poi proseguire con gli studi Scienze Politiche con indirizzo Politico Economico all’Università di Genova.

Nel 2022 si era candidato alle elezioni amministrative nelle fila di "Vince Genova", la lista civica espressione del sindaco Marco Bucci: aveva ricevuto 179 preferenze.