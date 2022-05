Genova, il centrosinistra cala gli assi: lunedì Bonaccini, mercoledì Conte, poi torna anche Letta

di Redazione

La campagna in appoggio a Dello Strologo allo sprint decisivo: in settimana in città Irene Tinagli, negli ultimi giorni il ministro Orlando e il leader del Pd

Ultime due settimane di campagna elettorale in vista delle amministrative e la coalizione progressista, che ha Ariel Dello Strologo come candidato sindaco, preme sull'acceleratore e cala gli assi per lo sprint decisivo.

Da domani, a Genova, tanti big del centrosinistra saranno in città per diversi appuntamenti in appoggio a Dello Strologo. Si parte da lunedì, alle 19.30, con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che dialogherà con Ariel Dello Strologo in piazza Galileo Ferraris.

Martedì 31 maggio 2022 alle ore 12.15 al MOG Mercato Orientale Genova la presidente Commissione Affari Economici del Parlamento europeo e vicesegretaria del Partito Democratico Irene Tinagli parteciperà al secondo appuntamento della serie “Siamo pronti per Governare” sulla proposta della coalizione progressista per un bilancio basato su una diversa idea di sviluppo ed equità sociale.

Mercoledì doppio appuntamento con il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alle ore 15.00 in piazza Banchi e con il sindaco di Firenze Dario Nardella in collegamento da remoto per una diretta Facebook alle ore 19.30.

Attesi nell’ultima settimana prima del voto anche la senatrice del Partito Democratico Roberta Pinotti, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il capogruppo di Leu alla Camera e dirigente di Articolo 1 Federico Fornaro, il ministro del Lavoro Andrea Orlando e il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che bisserà così la visita dello scorso 28 aprile.