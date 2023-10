Genova, il cardinale Zuppi: "Hamas peggiore nemico del popolo palestinese"

"C'è bisogno di una soluzione che garantisca i diritti delle due parti, c'è tanto bisogno di una leadership palestinese autorevole, in grado di difendere il suo popolo. Hamas è il peggiore nemico del popolo palestinese". Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi interviene sul conflitto in Medio Oriente a Genova a margine alla 40ma assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

"La formula di papa Francesco delle guerre mondiali 'a pezzi' è intelligente perché non ci sono cose che non ci riguardano, ti riguardano anche conflitti che tendenzialmente sembrerebbero non avere niente a che fare" sottolinea Zuppi.

Occorre "risolvere le cause profonde" del conflitto perché "qualche volta noi ci accorgiamo dei problemi quando emergono. Ovviamente c'è una storia che continua il suo corso, c'è da avere chiarezza, fermezza e nessuno tipo di indulgenza verso la violenza, e poi bisogna capire le cause per risolverla". Come dice il segretario generale dell'Onu? "Direi come dice il buonsenso, altrimenti sei sempre in ambulanza, bisogna anche affrontare i nodi affinché non ci sia più bisogno delle ambulanze" replica Zuppi.

"Venerdì - conclude Zuppi - ci sarà un'altra giornata di digiuno e preghiera voluta da papa Francesco perché bisogna vincere la violenza, non ci si può abituare alla guerra, all'efferatezza, alla tragedia e poi bisogna risolvere anche le cause, oltre che non abituarsi mai alle conseguenze".