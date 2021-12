Genova, "Il Canto di Natale" di Charles Dickens si recita nella Chiesa di Santa Caterina in Portoria

di Anna Li Vigni

Uno spettacolo teatrale nel programma Chiese dei Palazzi dei Rolli con l'interpretazione di Igor Chierici nei panni dell'avido Scrooge trasformato dalla visita di tre Spiriti in un uomo del tutto nuovo

Igor Chierici e Caterina Bonanni hanno dato voce al Canto di Natale di Charles Dickens. Un pubblico molto attento ha partecipato ed applaudito l'esibizione dei due attori che hanno, con la loro interpretazione, emozionato e fatto sognare per circa un'ora e mezza la platea.

Una location già di per se suggestiva per sua natura, ovvero la Chiesa di Santa Caterina da Genova è diventata per l'occasione il palcoscenico di una storia tradizionale del Natale che commuove anche gli animi più aridi e duri come quello del protagonista del romanzo di Charles Dickens.

Questo evento si inserisce nel progetto Le Chiese dei Rolli: un nuovo viaggio alla scoperta dei più affascinanti luoghi sacri di Genova, con visite in presenza condotte dai Divulgatori Scientifici e nuovi video inediti, per immergerci fra i tesori di chiese magari meno note, ma sempre ricchissime di arte, cultura, devozione.