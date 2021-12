Genova, che spettacolo piazza De Ferrari: ecco l'atmosfera magica del Natale

di Edoardo Cozza

Nel cuore della città arriva l'aria di festa: le facciate dei palazzi e l'albero illuminano la piazza, con un gioco di colori che coinvolge anche la fontana

L'atmosfera natalizia invade Genova e il suo centro città: in Piazza De Ferrari sono state accese le luminarie che ricoprono le facciate dei palazzi ed è stato illuminato l'albero addobbato con palline e luci già nei giorni scorsi.

Suggestivo il gioco di luci e colori per la piazza icona della città con la fontana che s'inserisce nel contesto anch'essa con una scenografia peculiare e adatta proprio al Natale.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha spiegato: "È un momento a cui non volevamo rinunciare dopo il Natale dell'anno scorso, doloroso per le famiglie che non lo hanno passato insieme e per chi non c'è più. Oggi grazie al vaccino siamo qua e accendiamo queste luci che possono essere il simbolo dell'uscita di un tunnel in cui siamo entrati quasi due anni fa. Sono certo che sarà un bel Natale per Genova, per la Liguria, per chi può andare a trovare i familiari e farlo con la sicurezza che ci possiamo permettere in questi tempi".

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha aggiunto: "Siamo pronti a un anno nuovo che verrà, siamo pronti a uscire dal tunnel e alla ricerca di ristoro e crescita per la città. Siamo impegnati a far sì che succeda, queste luci sono il segnale di una grande città, con grandi cittadini che vogliono vincere e costruire il futuro"