Genova, il 18 e 19 giugno 'Oliveti Aperti': per far vivere emozioni al turista

"Con questa manifestazione 30 aziende di tutto il territorio si apriranno per trasmettere emozioni e per spiegare come viene prodotta questa eccellenza del nostro territorio facendo vivere emozioni al turista, al consumatore", così Carlo Siffredi, Presidente Consorzio di Tutela olio DOP Riviera Ligure, a margine della presentazione di Oliveti Aperti in programma il 18-19 giugno.

"Il clima migliore - prosegue - per l'olio è quello mediterraneo, qui in Liguria abbiamo dei microclimi che danno sfumature differenti al prodotto. La siccità preoccupa molto, ma siamo fiduciosi. Al momento non siamo in emergenza certo ci vorrebbe un po' di acqua".

