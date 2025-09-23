Genova, igiene urbana, sindaca Salis in visita al polo di Scarpino: "“Non più solo una discarica, ma un impianto che guarda al futuro”

Sopralluogo questa mattina al polo impiantistico di Scarpino da parte della sindaca di Genova Silvia Salis, accompagnata dall’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, dal presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi, dal direttore generale Roberto Spera e dai tecnici dell’azienda.

L’obiettivo della visita è stato quello di verificare da vicino lo stato dell’impianto, oggi al centro della gestione dei rifiuti del capoluogo ligure, e confrontarsi sulle criticità e sulle prospettive future.

“Scarpino oggi non è più soltanto una discarica”, sottolinea Amiu in una nota. “È un polo impiantistico moderno in grado di produrre biometano, ridurre l’impatto ambientale e sviluppare progetti concreti di economia circolare”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.